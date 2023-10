Śpieszmy się kochać tych inteligentnych asystentów. Muszą odejść, bo nie opłacają się i już

Coraz więcej wskazuje na to, że Microsoft zdecydował się wykorzystać swoje zasoby finansowe w dość bezpośredni sposób. Wspólnie z OpenAI uruchomił usługi bazujące na GPT-4 wyłącznie po to, by podbić rynek - co niezupełnie jest tożsame z zarobkiem. Znacznie łatwiej jest bowiem zdobyć klientów niż podebrać ich od konkurencyjnej firmy. Nawet jeśli do całego interesu początkowo trzeba dopłacić.