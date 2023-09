Grę na telefon kupisz za cenę tej na konsolę. Gotowy wydać 300 zł?

Co więcej, dostępny ma być dodatkowy pakiet DLC za 20 dolarów (ok. 100 zł), a w samej grze będą mikropłatności w postaci ulepszenia broni od 3 do 10 dolarów. Nie będzie to jednak jedyna gra Capcomu, która zadebiutuje w wersji na iPhone’a. Gracze z najnowszym smartfonem Apple'a (lub iPadem z procesorem M1 lub nowszym) będą mogli zagrać w Resident Evil Village, który ma kosztować 40 dolarów - w Polsce możemy oczekiwać ceny na poziomie ok. 200 zł.