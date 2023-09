To dramat, że w 2023 r. nie mogę zagrać w Heroes 3 na iPadzie

HoMM3 wraca do nas jak bumerang. Raz, dwa razy na rok siadamy przed komputerem i gramy jak narkomani po nieudanym odwyku. Nie potrafimy przestać, zarywamy nocki i pochłaniamy znaczne ilości jedzenia na dowóz. Wspaniała to zabawa, po której mamy dosyć Hirołsów na kolejne 12 miesięcy.



W tym roku wpadłem na pomysł, że połączę przyjemne z pożytecznym. Czekała nas bardzo długa podróż, postanowiłem więc, że zagramy w Heroes of Might and Magic 3 w pociągu, umilając sobie kilkugodzinną rodzinną wycieczkę. Nie chciałem jednak brać laptopa, toteż zamarzyło mi się kupić grę na iPada.