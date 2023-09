Emulator Androida - do czego może się przydać? Jak zainstalować i używać?

Choć gry mobilne są zaprojektowane z myślą o smartfonach, to często gra na nich może być niewygodna - małe ekrany uniemożliwiające zobaczenie detali, przegrzewanie się telefonu, zasłanianie elementów rozgrywki dłonią. Możliwość gry na emulatorze to remedium na owe problemy. Ważnym argumentem osób grających na emulatorach jest fakt, że gry mobilne zwykle dla płynności rozgrywki wymagają telefonów z wyższej półki. Emulatory pozwalają do pewnego stopnia ominąć owy problem (do pewnego, bowiem same też wymagają sprzętu - komputera lub laptopa - ze średniej lub wyższej półki).