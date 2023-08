Znany streamer dał popis. Sparaliżował miasto i wywołał zamieszki. Poważne zarzuty

Świat streamerów jest ogromny i różnorodny. W Polsce mamy swoich gigantów, ale w porównaniu do globalnych postaci to niewielki gracz. Kiedyś to Ninja, streamer Fortnite, był niekwestionowanym królem internetu. Teraz na czoło wysuwają się postaci takie jak IShowSpeed czy Kai Cenat. Ten ostatni dokonał w Nowym Jorku czegoś, co na pewno zostanie zapisane na kartach historii. Niestety, to zapis będzie miał mało pozytywny wydźwięk. Ale przejdźmy do rzeczy.