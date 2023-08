CS: GO - jak zmienić celownik? Zwiększ swoje szanse na zwycięstwo

CS: GO to jedna z najpopularniejszych gier e-sportowych, która polega na rywalizacji pomiędzy zespołami policjantów i terrorystów. W zasadzie można by ją sparafrazować sentencją "Koń, jaki jest, każdy widzi", bo wszyscy znają Counter Strike'a - nawet jeśli w niego nie grają.



CS:GO można personalizować na wielu płaszczyznach, ale dziś interesuje nas sam celownik. Niby drobiazg, ale równocześnie istotna kwestia, która może przechylić szansę zwycięstwa na naszą stronę.