Premium Mobile ma nowe abonamenty z internetem 5G. Setki gigabajtów do wykorzystania

Premium Mobile to operator typu MVNO związany z Grupą Cyfrowy Polsat, który wykorzystuje stacje bazowe i zasięg sieci Plus. Wirtualna sieć przygotowała na start wakacji nową ofertę abonamentową, w ramach której można skorzystać z dostępu do zielonego i szybkiego 5G i to bez konieczności podpisywania długoterminowej umowy. Do tego dochodzą ogromne paczki gigabajtów, które przydadzą się podczas urlopu i nie tylko.



