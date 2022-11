5G w Plusie przegania konkurencję. Oto ranking prędkości internetu 5G

Skąd takie różnice na korzyść Plusa? Speedtest przypomina, że Plus jest jedynym operatorem posiadającym dedykowane pasmo pod rozwój sieci 5G. Zielona sieć 5. generacji dociera do 19 mln osób w Polsce dzięki 3000 stacjom bazowym (nadajnikom). Zapewnia to zasięg w 800 miejscowościach na terenie kraju.