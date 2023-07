Odpowiedź PlayStation na Activision? Rekordowe inwestycje w gry

Microsoft usunął największą przeszkodę stojącą mu na drodze do przejęcia Activision Blizzard - amerykańską Federalną Komisję Handlu. Zbiegło się to w czasie z ogłoszeniem gigantycznych inwestycji Sony w gry wideo. Japońska korporacja planuje na to przeznaczyć zawrotne 2,13 miliarda dolarów, do rozdysponowania w zaledwie rok.