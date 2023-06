Monitory 4K w 2023 r. Jaki monitor UHD wybrać?

Dopiero takie modele jak kosztujący około 1800-1900 zł LG 27UP85NP-W oferują już jasność 400 cd/m², czyli są zgodne ze standardem HDR400 - ale to wciąż mało, by wydobyć naprawdę interesujący efekt za pomocą technologii HDR. Mogący się pochwalić certyfikatem HDR600 monitor MSI Summit MS321UP kosztuje już około 3800 zł - a to jest już kwota, w której lepiej poszukać monitorów o wyższym odświeżaniu.