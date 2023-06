To już oficjalne: media społecznościowe są dla starszych ludzi

Ta sama grupa wiekowa - zaskoczenie - przewyższa także osoby w wieku 7-14 i 15-24 lat w kwestii Instagrama i TikToka. Młodsi za to korzystają chętniej z Twitcha i Snapchata. Liczby mówią same za siebie, lecz odpowiedź leży gdzie indziej. Najliczniejsza grupa korzystających z mediów społecznościowych w Polsce to oczywiście osoby 55+, więc nie może dziwić, że królują w słupkach realnych użytkowników.