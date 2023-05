Szybki internet w zasięgu ręki. Niedługo prawie każdy w Polsce będzie miał dostęp do światłowodu

Z ich danych wynika, że pod koniec ubiegłego roku w naszym państwie aż 8,3 mln gospodarstw domowych miało dostęp do sieci światłowodowej. Wrześniowy raport przewidywał, że do końca 2022 liczba ta zostanie zwiększona do 9,2 mln. Natomiast do 2028 roku zdecydowana większość Polaków będzie miała dostęp do szybkiego internetu światłowodowego (FTTH lub FTTB), ponieważ oczekuje się, że będzie on dostępny w przypadku 12,1 mln gospodarstw, podczas gdy obecnie w Polsce takich gospodarstw jest 13,5 mln.