Jak sprawdzić IP komputera? Zrobisz to w kilka sekund

IP, czyli Internet Protocol to podstawowy sieciowy standard komunikacyjny, stosowany zarówno w przypadku internetu, jak i sieci lokalnych. To nic innego jak zbiór reguł, dzięki którym urządzenia mogą się bezproblemowo łączyć i przesyłać między sobą dane.



Z kolei adres IP to numer identyfikacyjny elementów sieci, np. właśnie komputera. Aktualnie stosuje się dwa rodzaje adresów IP, a konkretnie IPv4 (starszy standard) oraz IPv6 (nowszy standard). Adresy IP są 32-bitowe i w pewnym momencie ich pula zaczęła się wyczerpywać. Stąd potrzeba wprowadzenia nowszego 128-bitowego standardu IPv6.