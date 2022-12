Smartwatch, o którego musisz się troszczyć. Napędza go żywy organizm

Do zasilania urządzenia wykorzystano tutaj żywy jednokomórkowy organizm: śluzowiec (Physarum polycephalum). Aby urządzenie działało, użytkownik musi najpierw zadbać o swojego śluzowca, podając mu dwa razy dziennie wodę i raz na dwa dni płatek owsiany. Tak zaopiekowany śluzowiec będzie się rozrastał. Z racji tego, że przewodzi on prąd elektryczny, w momencie, gdy odpowiednio się rozrośnie połączy dwa końce obwodu i zasili czujnik pulsu. Jeżeli użytkownik będzie dbał o swoje „zwierzątko” to urządzenie będzie mierzyło jego puls. Jeżeli natomiast zaniedbamy dokarmianie śluzowca, wyschnie on, skurczy się i pomiar pulsu będzie niemożliwy.