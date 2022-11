Luminar Neo konkurent Photoshopa, w promocji na Black Friday

Ten mechanizm zyskał tak dużą popularność, że Adobe dodało go również do swojego Photoshopa. Skylum, producent Luminara, nie osiadł jednak na laurach, bo stale rozwijał własny mechanizm, a obecnie w najnowszej wersji programu (Luminar Neo) działa on w oparciu o sztuczną inteligencję analizującą zawartość zdjęcia. Dzięki temu nie tylko zamienia niebo na bardziej efektowne, ale też dopasowuje kolorystykę i oświetlenie elementów na zdjęciu, by pasowały do nowego nieba.