CD Projekt Red rozwiewa wątpliwości. Cyberpunk 2077: Widmo Wolności będzie płatny

Rozszerzenie niestety nie pojawi się na wszystkich platformach. Gracze z Xbox One i PlayStation 4 będą musieli obejść się smakiem. Widmo wolności szykowane jest wyłącznie na PC, PlayStation 5 i Xbox Series. Z jednej strony to dobrze, bo widać wyraźnie, że Cyberpunk 2077 nie radzi sobie ze starymi konsolami i wydanie go na te platformy mogło być błędem. Z drugiej trudno nie współczuć graczom, którzy zakochali się w tej grze, a których obecnie nie stać na kupno lepszego sprzętu.