Nvidia Studio nie jest przy tym platformą młodą i niedojrzałą. Według statystyk trzecią najpopularniejszą aplikacją akcelerowaną przez karty GeForce (po grach League of Legends i Counter-Strike: GO) jest Adobe Photoshop. Jedenastą jest OBS Studio, zaś czternastą AutoCAD. Miałem okazję zobaczyć w praktyce, co to właściwie oznacza. Konkretniej, działanie Nvidia Studio na żywo. I to nie w benchmarkach operowanych przez pracowników Nvidii - a na komputerach artystów maści wszelakiej, którzy na zaproszenie Nvidii i Komputronika pojawili się na specjalnym pokazie dla dziennikarzy.