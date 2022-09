Przekonanie platform streamingowych do wypuszczania filmów na dużych ekranach ma pomóc sieciom kinowym w wyjściu z problemów finansowych spowodowanych pandemią COVID-19. Choć sukcesy tegorocznych megapremier takich jak: “Top Gun: Maverick”, “Thor: miłość i grom” czy “Jurassic World: Dominion” pokazały, że ludzie chętnie wracają do kin po hity, jednak poza dużymi tytułami, ożywienie branży kinowej jest umiarkowane. Według szacunków Boxoffice.pl w Polsce w 2019 roku do 20 sierpnia sprzedano ok. 35 mln biletów, przy czym w tym roku jest to ok. 23 mln biletów.