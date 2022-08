The Last of Us Part 1 - porównanie grafiki PS5 vs PS4

Cudowna gra, taki sobie remake - w ten sposób zatytułowałem recenzję The Last of Us Part 1. Pierwsze TLoU to jedna z najlepszych opowieści w całej historii gier wideo. Co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Powstaje natomiast pytanie o zasadność istnienia remake'u, do tego sprzedawanego w bardzo wysokiej pełnej cenie, skoro to samo The Last of Us otrzymało już remastera. Part 1 podzielił graczy i w ogóle mnie to nie dziwi.