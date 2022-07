Polscy strażacy gaszą pożary w Czechach. Tak pomaga nasz śmigłowiec Black Hawk

Do gaszenia pożaru polskie służby wykorzystują śmigłowiec S-70i Black Hawk ze zbiornikiem na wodę Bambi Bucket, którego pojemność to 3 t. Rok temu ten sam sprzęt pomagał gasić pożar w Turcji, a niedawno użyto go do walki z żywiołem, który objął 100 ha polskiego lasu.