Ile to wszystko będzie kosztować? Tego póki co nie ujawniono. Miasto ponoć liczy na wsparcie płynące z unijnych funduszy. Być może co nieco skapnie też z pobliskiej Łodzi. Na uroczystej sesji Rady Miejskiej w Pabianicach była prezydent tego miasta, Hanna Zdanowska. Łódź znalazła się wśród 100 europejskich miast dążących do neutralności klimatycznej. By pomóc zrealizować ten cel, otrzyma specjalne środki.