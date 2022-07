Gwint: Mag Renegat już do pobrania. To nowa gra CD Projekt

Dołącz do Amazon Prime z tego linku, skorzystaj z promocji (30 dni za darmo) i kupuj taniej podczas pierwszego Amazon Prime Day.



Podczas gdy wszyscy czekają na pierwsze duże rozszerzenie do gry Cyberpunk 2077 oraz kolejnego Wiedźmina, CD Projekt zaskakuje fanów natychmiastową premierą zupełnie innego projektu. Gwint: Mag Renegat to połączenie karcianki z grą roguelike, adresowane dla graczy preferujących rozgrywkę solo. CD Projekt nazywa najnowsze dzieło samodzielnym dodatkiem fabularnym dla karcianki Gwint. W tytuł możemy grać już teraz, na komputerach oraz urządzeniach mobilnych.