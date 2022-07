W ubiegłorocznym eksperymencie naukowcom udało się wygenerować 1,3 MJ energii zużywając do tego 1,9 MJ energii. Choć wciąż do układu trzeba dostarczyć więcej energii, niż on jest w stanie następnie oddać, to był to wynik niemal tysiąckrotnie wyższy od osiąganych wcześniej. Wszystkie próby powtórzenia tego eksperymentu kończą się od tego czasu generowanie od 0,4 do 0,7 MJ.