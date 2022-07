Amerykanie mówią, że Chińczycy chcą im ukraść Księżyc. Tak jakby kiedykolwiek do nich należał

Zarzut sugerujący, że Chiny chcą "ukraść" Księżyc jest niepoważny, ale wskazuje na dużą niepewność w amerykańskich szeregach. Z każdą zrealizowaną misją Chiny informują o dalszych, ambitnych planach podboju przestrzeni kosmicznej. Już teraz pojawiają się deklaracje wskazujące, że Państwo Środka może być gotowe do pierwszej załogowej misji księżycowej już w 2028 roku. Stany Zjednoczone natomiast od lat mówią i przygotowują się do realizacji programu załogowych misji księżycowych Artemis. Problem jednak w tym, że rakieta wciąż nie została przygotowana, lądownik istnieje jedynie na rysunkach technicznych, a załoga nie ma nawet kombinezonów. Tymczasem pierwotnie pierwsza załoga miała wylądować na Księżycu już za dwa lata, w 2024 roku. Do dzisiaj data ta była już przekładana na 2025, 2026 i 2027 rok. Co więcej, istnieje znaczące ryzyko, że kolejne opóźnienia jeszcze przed nami. Nie powinna zatem dziwić frustracja Nelsona. Wszak to pod jego komendą Stany Zjednoczone, kraj, który pół wieku temu postawił człowieka na Księżycu, nie będzie w stanie powtórzyć tego wyczynu przed Chińczykami, którzy jeszcze 20 lat temu nie mieli zielonego pojęcia o przestrzeni kosmicznej.