Patoinfluencerzy pokazują, jak w domu dokonać aborcji. YouTube powiedział "stop"

YouTube w końcu reaguje - lepiej późno niż wcale. Firma ogłosiła, że tego rodzaju materiały naruszają jej regulamin, zabraniający publikowania fałszywych informacji związane ze zdrowiem i medycyną. Obok filmów dotyczących aborcji będzie też wyświetlał panel z łączami do medycznej wiedzy o aborcji na bazie źródeł z amerykańskiej National Library of Medicine. Podobnie jak robi to w przypadku filmach o szczepionkach.