Telegram Premium staje się faktem. Płacisz kilkadziesiąt złotych i możesz wysyłać znajomym wielkie naklejki

A czym właściwie będzie Telegram Premium? Ma to być usługa, która zapewni “dodatkowe funkcje, szybkość i zasoby”. Wśród nowości dostępnych dla abonentów płatnej wersji komunikatora można wymienić między innymi wysyłanie ogromniastych naklejek i większych dokumenty. Do tego będzie można dołączyć do klubu, który jako pierwszy otrzyma dostęp do nowych funkcji.