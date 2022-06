HP 250 G8 nie jest komputerem na bajerze. Jest za to porządnie wykonanym koniem roboczym wysokiej klasy, który stanowić będzie doskonałą pomoc w nauce w szkole, na studiach czy do pracy biurowej. Nada się też do mało wymagających gier oraz do półprofesjonalnej obróbki zdjęć i wideo. Prezentowany tu model wyposażony jest w układ Core i5 11. generacji z 16 GB RAM i 256 GB pamięci SSD - w ramach Allegro Days są też inne konfiguracje, ale ta wydaje się szczególnie atrakcyjna cenowo. 15,6-calowy wyświetlacz Full HD z matową powłoką zapewni odpowiednią przestrzeń roboczą na wiele otwartych aplikacji. Dodatkowym atutem tego laptopa jest też bogactwo złącz, które pozwala na wygodne podłączanie zewnętrznych urządzeń.



