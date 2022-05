To, czego tutaj brakuje, to znanego z droższych modeli zaawansowanego radaru, który wykrywa przeszkody, ale nie jest to duży problem. Robot się co prawda czasem obija o meble, ale ten model jeździ z na tyle niewielką prędkością, że nie robi im krzywdy. Gdy tylko poczuje, że natrafił na przeszkodę, to się wycofa i poszuka po prostu innej drogi.