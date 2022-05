Oto najszybszy komputer na świecie. Kosztował krocie i ma Linuksa na pokładzie

Pracą najlepszego komputera na świecie zarządza system operacyjny IHK/McKernel. Wykorzystuje on równolegle kernel Linuxa i kernel McKernel. Stąd nazwa OS-a: skrót IHK pochodzi od Interface for Heterogeneous Kernels. McKernel jest wykorzystywany do przeliczeń wymagających wysokiej wydajności, podczas gdy Linux zarządza pozostałymi usługami POSIX.