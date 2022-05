Tak działa Klarna, krok po kroku. W aplikacji z której korzysta 150 mln osób ruszają wielkie promocje

Aplikacja Klarny to jednak znacznie więcej niż tylko odroczone płatności z zerowymi odsetkami. Na przestrzeni lat rozwiązanie ewoluowało do formy totalnej aplikacji zakupowej, umożliwiającej wykonywanie zakupów z odroczonymi płatnościami W KAŻDYM sklepie internetowym. Do tego Klarna to rewelacyjne narzędzie do obserwowania spadających cen interesujących nas towarów. W aplikacji znajdziemy również ciekawe zestawienia produktów, a nawet rozbudowaną zakładkę poświęconą generowanemu przez nas śladowi węglowemu, motywującą do świadomych i odpowiedzialnych zakupów.