Nie znajdziecie tego na całym świecie. Piramidy, które wzbogaciły górski krajobraz

To nie moja opinia – właśnie tak uznał ceniony wydawca Phaidon, który umieścił kompleks uzdrowisk w Ustroniu Zawodzie w publikacji poświęconej najlepszym projektom XX wieku. Jedna z pereł polskiego modernizmu to też pretekst do trwającej do dziś dyskusji: na ile architekt może i powinien ingerować w przyrodę?