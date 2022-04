Elon Musk pomaga Ukrainie. Tym razem wysłał potężne powerbanki

Tesla Powerwall to zestawy, które w Stanach Zjednoczonych zdobyły dużą popularność. Składają się z paneli fotowoltaicznych i magazynów energii. Te ostatnie to nic innego jak ogromne powerbanki, które wiszą lub stoją przy ścianie i przechwytują energię z paneli zamontowanych na dachu. Powerbank ten jest odporny na wodę i kurz (spełnia normę IP67), a na zewnątrz jest w stanie przetrwać w temperaturach od -20 do 50 stopni Celsjusza.