Czy warto kupić słuchawki do gier w cenie konsoli? Beoplay Portal - recenzja

Nigdy nie miałem na uszach takich słuchawek podczas grania w gry. A muszę dodać, że moje obecne słuchawki do grania również do tanich nie należały; ok, daleko im do kwoty 2500 zł, ale wciąż można je zaliczyć do wysokiej półki. Mimo tego ich plastikowa, skrzypiąca konstrukcja ustawicznie przypominały mi, że słuchawki dla graczy to nie klasa premium. Nawet te najlepiej grające nijak mają się do eleganckich słuchawek bezprzewodowych z ANC, jakie znajdziemy na głowach biznesmanów w pierwszej klasie samolotu.