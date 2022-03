Gigantyczna inwestycja Google w Polsce. Koncern przejmuje warszawskie biurowce za sumę 2,7 mld złotych

W październiku 2021 roku Google otworzył w Polsce swoje nowe biuro w budynku The Warsaw Hub na warszawskiej Woli. Dziś, zgodnie z treścią informacji prasowej, Google ogłasił zakup kompleksu biurowego The Warsaw Hub za sumę 2,7 miliarda złotych. Jak podaje firma, po zakończeniu inwestycji, nowe biuro będzie w stanie pomieścić do 2500 pracowników "z potencjałem na dalszy jej rozwój w zależności od potrzeb".