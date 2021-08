Co za wóz polskiej policji! Tak na pełnej wjeżdżają antyterroryści

Terenowy pick-up Toyota Hilux jest znany już od lat 60., a poza Stanami Zjednoczonymi jest dostępny do dziś. Najnowsza generacja została zaprezentowana w 2015 r. i właśnie ten model obrała sobie za cel małopolska policja. Auto zostało zakupione, a następnie głęboko zmodyfikowane, by pomieścić oddział antyterrorystyczny.

Toyota Hilux z platformą szturmową wzbudza respekt jeszcze zanim wysiądą antyterroryści.

Policja przerobiła Toyotę Hilux na wersję z napędem 6x6. Dodatkowa oś ma za zadanie poradzić sobie z wyjątkowym obciążeniem auta, bowiem cała tylna część została przerobiona na potrzeby platformy szturmowej. Rampa służąca do przewożenia antyterrorystów ma dwa niezależnie podnoszone trapy, a na każdym z nich znajduje się zintegrowana, podnoszona tarcza balistyczna.

Na rampie może jednocześnie jechać osiem osób, a do tego dochodzi dwóch policjantów na miejscach w kabinie. Za przednimi fotelami mieści się część techniczna z urządzeniami do łączności i sygnalizacji. Z kolei w pojemnej części pod rampą znalazł się kontener do przewożenia wyposażenia oddziału. Sama rampa jest natomiast dobrze znana antyterrorystom, bo takie konstrukcje są już na wyposażeniu jednostki Grom.