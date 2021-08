Ktoś doniósł na Polkę talibom. Wykop: Nie mamy z tym nic wspólnego

O sprawie zrobiło się głośno, gdy mieszkająca w Kabulu dziennikarka Jagoda Grondecka pokazała w mediach społecznościowych mail, jaki dostała od jednego z internautów z Polski. Według jego treści dane Grondeckiej miały zostać przekazane talibom z Afganistanu w ramach donosu na kobietę, która chwaliła afgański rząd, aborcję i negatywnie pisała o talibach. Autor maila — słusznie nazwany przez Adama we wczorajszym felietonie kretynem — podał także swój nick w serwisie Wykop, twierdząc, że to część większej akcji.

Tego samego dnia sami użytkownicy Wykopu zaczęli się oburzać sytuacją i interweniować u partnerów serwisu. Część internautów wysyłała maile do reklamujących się na Wykopie firm, w których opisywała rzekomą sytuację z donosami na kobiety do talibów. Jedna z firm po takim mailu zdecydowała, że rezygnuje z reklamowania się na Wykopie. W końcu zareagował i sam serwis, który wystosował oficjalne oświadczenie w sprawie.

Pozostaje też kwestia użytkownika, który w mailu do Jagody Grondeckiej podał nawet link do swego konta na Wykopie. Istnieje takie konto, ale jego właściciel zaprzecza, by to on słał maile do talibów. Jak piszą przedstawiciele Wykopu w oświadczeniu, użytkownik ten złożył zawiadomienie na policję.