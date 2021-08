Huawei nadal nie może instalować na swoich urządzeniach mobilnych oprogramowania od Google’a, ale nie przeszkadza to firmie tworzyć nowych telefonów , które zapowiadają się na prawdziwe potwory pod względem specyfikacji. Do sprzedaży w pierwszej kolejności powędrowały dwa modele, czyli Huawei P50 i Huawei P50 , które łączy wiele, w tym… brak modemu 5G, a uwagę przykuwają w nich przede wszystkim aparaty fotograficzne .

Huawei P50 Pro 5G jest już na horyzoncie

Brak modemu 5G w topowym telefonie Huawei jest o tyle ciekawy, że mówimy tutaj o firmie, która ma ogromny udział w rozwoju infrastruktury pozwalającej łączyć się z siecią 5. generacji na całym świecie. Mimo to ma tutaj zastosowanie maksyma, iż szewc bez butów chodzi, a firma nie zdecydowała się na umieszczenie w smartfonach Huawei P50 i Huawei P50 Pro odpowiedniego modułu.

Nie oznacza to jednak, że Huawei całkowicie zrezygnował z łączności 5. generacji w swoich topowych urządzeniach mobilnych, w którym tzw. Harmony OS 2.0 zastąpił już typowego Androida. Firma planuje wypuścić telefon Huawei P50 Pro 5G, ale dopiero w późniejszym terminie, a konkretniej w październiku, czyli dwa miesiące po debiucie pierwszych dwóch smartfonów z nowej linii.

Huawei P50 Pro 5G — specyfikacja

Jeśli informacje o tym, że oba telefony będą miały te same pozostałe podzespoły, się potwierdzą, będziemy mieli tu do czynienia z 6,6-calowym gigantem z ekranem o rozdzielczości 2700 na 1228 pikseli. Oprócz tego możemy liczyć na poczwórny aparat fotograficzny oraz 8 GB lub 12 GB RAM-u i dysk o pojemności 128 GB, 256 GB lub 512 GB z opcją rozszerzania kartami typu Nano Memory o kolejne 256 GB.

Huawei P50 Pro 5G będzie również wyposażony w 13-megapikselowy aparat do selfie oraz akumulator o pojemności 4360 mAh ładowany przewodowo z mocą 66 W i bezprzewodowo z mocą 50 W. Do tego dochodzą port USB-C 3.1 służący do uzupełniania energii i transferu danych, czytnik linii papilarnych w warstwie pod ekranem oraz moduły łączności takie jak Wi-Fi 6 (ax), Bluetooth 5.2 i NFC.