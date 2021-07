Youtuber pokazał Apple’owi, jak powinien wygladac nowy iPhone SE. Apple tkwi w 2014 roku

Nowy tani iPhone SE pojawi się w pierwszej połowie przyszłego roku i będzie szybkim sprzętem z 5G. To tyle nowości, bo w kwestii wyglądu czeka nas odgrzewanie ogrzanego kotleta.

Najnowsze przecieki opublikowane przez Nikkei Asia rzucają nowe światło na nadchodzącego iPhone’a SE (2022), który zadebiutuje w pierwszej połowie przyszłego roku. Ponownie będzie to najtańszy nowy smartfon w ofercie Apple, tak jak dziś najtańszym modelem jest iPhone SE (2020) .

Zacznijmy od pozytywów, bo nowy iPhone SE (2022) będzie bardzo szybki.

Sprzęt będzie miał duży zapas mocy, ponieważ dostanie procesor Apple A15, a więc ten sam, który trafi do całej nadchodzącej linii iPhone’ów 13. Pod kątem wydajności będziemy więc mówić o prawdopodobnie najszybszym smartfonowym układzie na rynku.

Tyle z pozytywów. Przejdźmy do rozczarowań, a największym z nich będzie wygląd.

Aż trudno w to uwierzyć, ale Apple zamierza zastosować tę samą obudowę, co w przypadku iPhone’a SE (2020), a wcześniej iPhone’a 8. Obudowa jest tylko marginalnie odświeżonym projektem znanym od czasów iPhone’a 6, co oznacza, że w przyszłym roku będzie miała… 8 lat.