Stworzony, by tworzyć. Co wyróżnia MSI Creator Z16?

Są laptopy, które próbują być wszystkim dla wszystkich. I są takie jak MSI Creator Z16, które już na pierwszy rzut oka zostały stworzone dla jednej, konkretnej grupy ludzi: dla twórców.

Oczywiście tworzyć można na wszystkim, a samo słowo „Creator” w nazwie nie musi świadczyć o jakichś szczególnych możliwościach, ale… w tym przypadku świadczy. Nowy laptop MSI został od początku do końca zaprojektowany z myślą o tych, którzy na co dzień zajmują się pracą kreatywną: o designerach, architektach, grafikach, fotografach czy pisarzach. O ludziach, którzy od komputera wymagają więcej niż ktokolwiek inny, bo sprzęt dla twórcy musi nie tylko nadawać się do ciężkiej pracy, ale też do tej pracy inspirować i prezentować się na tyle estetycznie, by być wizytówką artysty na spotkaniu. Lub po prostu cieszyć oko w pracowni.

MSI Creator Z16 spełnia wszystkie wymogi twórców.

Zacznijmy od końca, czyli od wyglądu. Trudno odmówić MSI Creator Z16 urody, przy tak smukłej i eleganckiej obudowie. Pomimo tego, że mówimy o laptopie z 16-calowym wyświetlaczem, patrzymy na komputer o grubości zaledwie 15,9 mm i masie 2,2 kg.

MSI Creator Z16

MSI Creator Z16 jest z jednej strony bogaty w możliwości, a z drugiej minimalistyczny w swym designie. Nie jest to rozświetlony LED-ami laptop dla graczy ani ekstrawagancki laptop dla biznesu. Nowy laptop MSI ma stonowaną, klasyczną estetykę, która przypadnie do gustu wielu twórcom.

W parze ze smukłą obudową idzie też ponadprzeciętna mobilność. Wewnątrz konstrukcji znalazło się miejsce dla akumulatora o pojemności 90 Whr, który wystarcza na około 8 godzin pracy z dala od gniazdka, zaś dołączony do zestawu zasilacz o mocy 180W jest kompaktowy i nie zajmuje nadmiarowej przestrzeni w torbie czy plecaku.

Nie trzeba się też martwić o wytrzymałość laptopa w podróży, gdyż spełnia on wojskową normę MIL-STD-810G, gwarantującą odporność na wstrząsy, ekstremalne temperatury i wiele innych zagrożeń.

MSI Creator Z16

Co do inspiracji do pracy, trudno o lepszą, niż piękny wyświetlacz witający twórcę po każdym otwarciu pokrywy laptopa. MSI Creator Z16 jest wyposażony w wyświetlacz o przekątnej 16” i proporcjach 16:10, które MSI nazywa „złotą proporcją”. Faktem jest, iż to najbardziej uniwersalne proporcje do kreatywnej pracy, zapewniające więcej przestrzeni w pionie i lepszy układ interfejsu w większości aplikacji.

Wyświetlacz jest też bardzo ostry, bo ma rozdzielczość 2560 x 1600 px i oferuje też częstotliwość odświeżania na poziomie 120 Hz. Zwykle myśląc o podwyższonej częstotliwości odświeżania ekranu myślimy o grach komputerowych, ale 120 Hz przydaje się także w codziennym użytku, przydając urządzeniu wrażenia płynności. Ekran tego laptopa jest też dotykowy i potrafi rozłożyć się zupełnie na płasko, co jest rzadko spotykaną zdolnością w świecie laptopów dla twórców.

MSI Creator Z16

Zależnie od tego, z jakim rodzajem treści pracujemy, można też dostosować wyświetlaną przestrzeń barw w oprogramowaniu MSI True Color. Creator Z16 potrafi wyświetlać 100 proc. przestrzeni barw DCI-P3 z dokładnością odwzorowania barw na poziomie Delta E<2, co potwierdza certyfikat firmy Calman.

MSI Creator Z16

Wydajności z kolei nie zabraknie nikomu, gdyż sercem MSI Creator Z16 jest nowy układ Intela 11. Gen. – Intel Core i7-11800H. Laptop MSI zawdzięcza mu szybkość i wydajność niezależnie od zastosowania, ale też wysoką kulturę pracy; to nie jest kolejny szumiący i hałasujący komputer. Gdy laptop nie jest obciążony trudnymi zadaniami, jego praca jest kompletnie bezgłośna. A nawet gdy wiatraki muszą pracować z dużą intensywnością, to wydajny układ chłodzenia i dobre „strojenie” wiatraków gwarantują, że szum wentylacji nie będzie uciążliwy.

MSI Creator Z16

Szybki procesor wspierany jest przez 32 GB pamięci operacyjnej i grafikę Nvidia GeForce RTX 3060 z 6 GB vRAM-u. Jest to układ zdolny oczywiście uruchomić każdą nową grę, ale też zdolny znacząco wspomóc procesor w tych aplikacjach, które korzystają z akceleracji GPU. Obróbka filmów, zdjęć i grafiki odbywa się tu z idealną płynnością, zwłaszcza jeśli skorzystamy ze sterowników Nvidia Studio, optymalizujących aplikacje pod kątem posiadanej specyfikacji urządzenia.

MSI Creator Z16

Nie bez znaczenia jest też nośnik danych. Nie tylko jest on dość spory, przy 1 TB pojemności, ale jest też superszybki. Procesory Intel Tiger Lake współpracują ze złączem PCIe Gen4 x4, które zapewnia transfer danych na poziomie ponad 6000 Mb/s. A to bezcenna prędkość podczas pracy z projektami wymagającymi szybkiego przesyłania dużych ilości danych.

Skoro zaś o przesyłaniu dużych ilości danych mowa, to MSI Creator Z16 ma jeszcze dwa asy w rękawie. Pierwszy z nich to obecność na pokładzie WiFi 6e, zapewniającego najszybszą możliwą transmisję bezprzewodową (po połączeniu z kompatybilnym routerem). Drugi zaś to port USB-C z adapterem LAN o przepustowości 2,5 Gb/s – w sam raz do połączenia z wydajnymi macierzami NAS, na których zmieści się znacznie więcej danych niż na wbudowanym napędzie SSD NVMe.

MSI Creator Z16

Mówiąc o łączności nie można też pominąć innych portów, w które wyposażony jest laptop MSI. Mamy tu dwa porty USB-C typu Thunderbolt 4, dzięki którym można laptopa np. podłączyć do stacji dokującej i dodatkowych akcesoriów, używając do tego tylko jednego przewodu. Jest też wejście na karty microSD, jak również port USB-C i dwa porty USB-A 3.2 gen. 2 do podłączania szybkich nośników danych, interfejsów audio czy innego dodatkowego osprzętu, jakiego może potrzebować twórca.

MSI Creator Z16

W końcu muszę też wspomnieć o klawiaturze, wszak w laptopie liczy się nie tylko ekran i podzespoły, ale także sposób, w jaki wprowadzamy do niego treść. Klawiatura MSI Creator Z16 powstała we współpracy z legendarną marką SteelSeries i nie tylko oferuje znakomity skok i tłumienie klawiszy, ale też można programować jej właściwości i podświetlenie przy użyciu dedykowanego oprogramowania. Każdy klawisz jest podświetlany indywidualnie, więc zależnie od potrzeb można tworzyć własne profile podświetlenia w dowolnym kolorze, np. programując konkretne zestawy klawiszy pod konkretny program.

MSI Creator Z16

Nie samą pracą twórca żyje.

Oczywiście MSI Creator Z16 spisze się równie dobrze po pracy, co podczas tworzenia. Wspomniany wcześniej wyświetlacz znakomicie nadaje się do oglądania seriali czy grania w gry. A choć ten sprzęt nie został zaprojektowany z myślą o graczach, tak karta graficzna Nvidia RTX 3060 poradzi sobie z każdym tytułem w rozdzielczości FullHD.

MSI Creator Z16

Za doznania dźwiękowe odpowiadają zaś głośniki stworzone we współpracy z firmą Dynaudio oraz wyjście słuchawkowe 3,5 mm z certyfikatem Hi-Res Audio. Właściwości odtwarzanego dźwięku dostosujemy zaś stosując stworzone przez Steelseries oprogramowanie Nahimic 3, które nie tylko podnosi jakość audio, ale też pozwala dopasować je do własnych preferencji.

MSI Creator Z16

Stworzony, by tworzyć.

MSI Creator Z16 na każdym kroku przypomina, że jest laptopem dla twórców. To mobilna stacja robocza, zdolna nadążyć za kreatywnością swojego użytkownika, niezależnie od tego, czy mówimy o pracy w terenie, czy w biurze lub pracowni. Kombinacja eleganckiej, wytrzymałej i smukłej obudowy, pięknego ekranu i bardzo wydajnych podzespołów jest wszystkim, czego twórcom potrzeba w codziennej pracy.

*Materiał powstał we współpracy z marką MSI