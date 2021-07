InPost poinformował o przerwie serwisowej, która potrwa aż 9 godzin. Dostęp do usług firmy od Paczkomatów może być utrudniony w nocy z 25 na 26 lipca.

Pojawiła się ważna informacja dla użytkowników Paczkomatów — firma InPost, czyli operator tych maszyn do nadawania i odbierania paczek , poinformowała o planowanej przerwie serwisowej. Przerwa rozpocznie się w niedzielę 25 lipca o godz. 18:00 i potrwa 9 godzin aż do 3:00 w nocy z 25 na 26 lipca.

Przerwa serwisowa InPost — co to oznacza dla użytkowników Paczkomatów?

A co z nadawaniem paczek w Paczkomatach podczas przerwy serwisowej?

Przerwa w działaniu usług InPostu będzie znacznie bardziej uciążliwa w przypadku osób, które chcą wysłać przesyłkę. Przez całe 9 godzin nie będzie to możliwe i nie będą działać usługi takie jak ShipX, Szybkie Nadania, Szybkie Zwroty i Manager Paczek. Oprócz tego w nocy z 25 na 26 lipca 2021 r. nie będzie działała usługa eUrząd, za to będą działały Lodówkomaty.

InPost wstrzyma się na 9 godzin z aktualizowaniem statusów przesyłek we wszystkich swoich kanałach komunikacji. Klienci nie będą też otrzymywali komunikatów na temat stanu swoich przesyłek oraz kodów odbioru, ale za to termin ważności etykiet i ważności odbioru dla paczek oraz kodu zwrotu zostanie wydłużony o czas trwania okienka serwisowego. Nie trzeba będzie za to płacić.