Play ma coś ekstra dla graczy i miłośników seriali: podwójne pakiety internetu bez dodatkowych opłat

Nowa oferta sieci Play spodoba się wszystkim maniakom seriali oraz fanom gier wideo. Ogromne pakiety danych pozwolą bez stresu korzystać z każdego streamingu.

Zapotrzebowanie na internet mobilny z roku na rok rośnie niemalże wykładniczo, ale operatorzy starają się nadążać za naszymi coraz to większymi wymaganiami. Nie jest to łatwe zadanie, a za największego winowajcę można uznać streaming — zarówno wideo w postaci filmów lub seriali jak i, od stosunkowo niedawna, gier wideo. W obu przypadkach pożerane są przecież ogromne ilości transferu.

Nie jest w zasadzie ważne, czy to Netflix, HBO GO lub Amazon Prime Video, czy też Google Stadia, GeForce Now albo xCloud — godzina rozrywki w streamingu, jeśli jesteśmy koneserami treści 4K, potrafi pomniejszyć pakiet o całe gigabajty. Nie zawsze jednak mamy dostęp do stałego łącza, by się tym nie martwić, dlatego warto zabezpieczyć się na taką ewentualność.

Oferta dla graczy oraz serialo- i kinomaniaków: podwójne gigabajty.

Play staje na wysokości zadania i oferuje 2 razy większe paczki internetu niż dotychczas w tej samej cenie i to w każdym abonamencie. Dzięki temu można liczyć nawet na 140 GB w ramach taryfy telefonicznej, a ceny rozpoczynają się od jedynie 35 zł miesięcznie. Co miłe, z oferty mogą skorzystać zarówno nowi klienci, jak i dotychczasowi, którym kończy się umowa i poszukują teraz najbardziej atrakcyjnej oferty na rynku, a są gotowi podpisać aneks.

Podstawą wszystkich abonamentów są rozmowy oraz wiadomości rozliczane w modelu no-limits, a podwojone paczki danych przyznawane są na cały okres trwania umowy. Na takową można liczyć już w przypadku taryfy za 35 zł o nazwie PLAY SOLO S, w której zawarte jest 6 GB transferu zamiast 3 GB jak do tej pory. PLAY SOLO M z kolei oferuje aż 40 GB transferu, czyli dwie paczki po 20 GB każda.

Dla nieco bardziej wymagających klientów przygotowano taryfę PLAY SOLO L za 75 zł miesięcznie, w ramach której dostępny pakiet to teraz aż 140 GB w porównaniu do 70 GB jak do tej pory. Ostatnim wariantem do wyboru jest PLAY SOLO HOMEBOX, w którym nie ma limitu gigabajtów w ogóle, a internet owszem, zwalnia po przebiciu bariery 140 GB, ale nie wyłącza się potem całkowicie.

Nowe taryfy Play można wykorzystać w roamingu.

Co prawda teraz zbyt wiele nie podróżujemy, ale kupując umowę na dwa lata do przodu, warto brać pod uwagę różne możliwości — w tym wyjazdy zagraniczne. Jeśli w przypadku takiego naszłaby nas ochota na partyjkę ulubione gry wideo lub kolejny odcinek wciągającego serialu, to z nową ofertą Play nie trzeba sobie tej oferty odmawiać, gdyż dostępne są naprawdę spore paczki danych w ramach roam like at home:

PLAY SOLO S — 3,72 GB w UE z 6 GB (2x 3 GB);

— 3,72 GB w UE z 6 GB (2x 3 GB); PLAY SOLO M z 5G — 5,83 GB w UE z 40 GB (2x 20 GB);

— 5,83 GB w UE z 40 GB (2x 20 GB); PLAY SOLO L/HOMEBOX z 5G — 7,94 GB w UE z 140 GB (2x 70 GB);

Oprócz tego można zdobić dodatkową kartę SIM, która zapewnia kolejne 150 GB transferu z pełną prędkością. Można ją wykorzystać w tablecie lub w każdym ze swoich sprzętów elektronicznych za sprawą np. routera mobilnego. Do tego nic nie stoi na przewodzie, by przyjrzeć się do tego ofertom typu Duet i Rodzina, które pozwalają wykupić więcej niż jeden numer na tej samej umowie, co dodatkowo obniża koszty.

W segmencie internetu mobilnego w ofertach przeznaczonych wyłącznie do surfowania po sieci również można liczyć na podwojenie paczki gigabajtów. Dzisiaj w ofercie za 50 zł miesięcznie dostępny jest router ZTE MF286R oraz aż 200 GB transferu danych. Jeszcze niedawno tyle samo płaciło się za abonament, w którym Play oferował jedynie 100 GB danych do pobrania lub wysłania.

A jeśli internet, to z telewizją

Oprócz ogromnych pakietów internetowych pozwalających korzystać z szybkiego internetu w celu strumieniowania obrazu z gier oraz filmów i seriali w ramach usług VOD, taryfy takie jak PLAY M, PLAY L i PLAY HOMEBOX zapewniają dostęp do pakietu telewizji internetowej PLAY NOW. Można ją oglądać wszędzie — zarówno na urządzeniach mobilnych, jak i na komputerach, telewizorach itp.

Oczywiście nawet najlepsza oferta na nic się nam nie zda, jeśli nie będziemy mieli odpowiedniego urządzenia. W przypadku Play dobry wyborem dla graczy będą takie smartfony z ogromnymi ekranami, ale również dobrze w abonamencie można nabyć… konsolę do gier. Więcej informacji na temat nowych oferty oraz dostępnego w jej ramach sprzętu można znaleźć bezpośrednio u źródła.

*Materiał powstał we współpracy z siecią Play.