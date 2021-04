Chcesz więcej RAM-u i przestrzeni dyskowej? Tyle będą kosztowały komputery iMac w niestandardowej konfiguracji

Apple Store co prawda jeszcze nie komunikuje, ile dokładnie będą kosztowały niestandardowe konfiguracje komputerów iMac (2021), ale cenniki trafiły już do sieci. Sprawdzamy, ile trzeba dopłacić za dodatkową pojemność SSD oraz więcej RAM-u.

Nowe komputery stacjonarne firmy z Cupertino pojawiły się na jej stronie internetowej jeszcze w trakcie trwania konferencji Spring Loaded. Na razie jednak nie da się ich zamawiać, gdyż producent zaplanował początek przedsprzedaży na 30 kwietnia 2021 r. (dostawy będą realizowane w maju). Ponadto firma na swojej stronie chwali się nadal wyłącznie cenami podstawowych modeli, ale do sieci trafił cennik niestandardowych konfiguracji.

W ofercie pojawią się de facto dwa komputery iMac (2021), które różnią się liczbą rdzeni GPU oraz portów, a także akcesoriami dostępnymi w bazowej wersji. Podstawowy model to iMac (2021) z siedmioma rdzeniami GPU, dwoma portami USB4/Thunderbolt. W zestawie jest ładowarka (bez portu Ethernet), myszka Magic Mouse oraz klawiatura Magic Keyboard (bez Touch ID). Ten model w wariancie z 8 GB RAM-u i dyskiem 256 GB został wyceniony na 1299 dol., co przekłada się na 6799 zł.

Drugi z komputerów to iMac (2021) wyposażony w dwa porty USB4/Thunderbolt oraz dwa gniazda USB-C działające w standardzie USB 3.0. Do tego w zestawie znajduje się ładowarka, do której można podpiąć kabel Ethernet. Klienci mogą liczyć też na myszkę Magic Mouse oraz klawiaturę Magic Keyboard w wersji z Touch ID. Za bazowy wariant z 8 GB pamięci operacyjnej i dyskiem 256 GB płaci się 1499 dol., co przekłada się z kolei na 7899 zł.

Na stronie Apple’a wyszczególniony jest też model z 8-rdzeniami GPU z 512 GB pamięci za 1699 dol. i 8899 zł. Oznacza to, że za podwojenie pamięci z 256 GB do 512 GB dopłaca się 200 dol. i 1000 zł. W przypadku modelu z 7-rdzeniami zauważyliśmy z kolei, że dopłata do dysku 256 GB wynosi 200 dol. i… 1100 zł. Co jednak ciekawe, kolejne podwojenie tej pojemności do 512 GB kosztuje 200 dol., ale w tym wypadku przelicza się znowu na 1000 zł, a nie 1100 zł.

iMac (2021) w bazowej wersji może być niebieski, zielony, różowy, albo srebrny, podczas gdy w wariancie z 8 rdzeniami GPU do wyboru są jeszcze żółć, pomarańcz i fiolet.

Szacujemy, że cennik komputerów iMac (2021) będzie wyglądał następująco:

iMac (2021), 8+7 rdzeni, 8 GB RAM, 256 GB SSD — 1299 dol. / 6799 zł;

iMac (2021), 8+7 rdzeni, 8 GB RAM, 512 GB SSD — 1499 dol. / 7899 zł;

iMac (2021), 8+7 rdzeni, 8 GB RAM, 1024 GB SSD — 1699 dol. / 8899 zł;

iMac (2021), 8+7 rdzeni, 16 GB RAM, 256 GB SSD — 1499 dol. / 7899 zł;

iMac (2021), 8+7 rdzeni, 16 GB RAM, 512 GB SSD — 1699 dol. / 8899 zł;

iMac (2021), 8+7 rdzeni, 16 GB RAM, 1024 GB SSD — 1899 dol. / 9899 zł;

iMac (2021), 8+8 rdzeni, 8 GB RAM, 256 GB SSD — 1499 dol. / 7899 zł;

iMac (2021), 8+8 rdzeni, 8 GB RAM, 512 GB SSD — 1699 dol. / 8899 zł;

iMac (2021), 8+8 rdzeni, 8 GB RAM, 1024 GB SSD — 1899 dol. / 9899 zł;

iMac (2021), 8+8 rdzeni, 8 GB RAM, 2048 GB SSD — 2099 dol. / 10899 zł;

iMac (2021), 8+8 rdzeni, 16 GB RAM, 256 GB SSD — 1699 dol. / 8899 zł;

iMac (2021), 8+8 rdzeni, 16 GB RAM, 512 GB SSD — 1899 dol. / 9899 zł;

iMac (2021), 8+8 rdzeni, 16 GB RAM, 1024 GB SSD — 2099 dol. / 10899 zł;

iMac (2021), 8+8 rdzeni, 16 GB RAM, 2048 GB SSD — 2299 dol. / 11899 zł.

Szacunków dokonaliśmy na bazie cenników innych komputerów z chipem Apple M1, informacji dostępnych na stronie producenta oraz tych, jakie trafiły do sieci, ale możliwe, że finalnie ceny będą inne, zwłaszcza w przypadku dysków 1 TB i 2 TB. Czekamy z niecierpliwością, aż firma z Cupertino podzieli się oficjalnym cennikiem. Ciekawe też, jak będą wyglądały polskie cenniki akcesoriów takich jak myszki, klawiatury, gładziki oraz ładowarki.

W bazowym modelu będziemy mogli wymienić ładowarkę na taką ze złączem Ethernet (+30 dol.), klawiaturę na model z Touch ID lub z Touch ID i blokiem numerycznym, a także myszkę Magic Mouse na Magic Trackpada (+50 dol. za wymianę); można też dokupić Magic Trackpada bez rezygnowania z myszki (+129 dol.).

W przypadku droższego modelu iMaka (2021) możliwa jest wymiana klawiatury z Touch ID na taką z Touch ID i polem numerycznym oraz opcja wymiany myszki na gładzik (+50 dol), a także dokupienia gładzika (+129 dol.).

Każdy z nowych komputerów Apple’a można zamówić również w wersji bez nóżki, tylko z uchwytem VESA. Oba warianty dostępne są w identycznej samej cenie.