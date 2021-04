Fortran właśnie wskoczył do topu najpopularniejszych języków programowania. Staruszek ma ponad 60 lat

Istnieje kilka metod ustalania, który język programowania jest najpopularniejszy. Niektórzy wskazują na liczbę projektów hostowanych w danym języku na platformie GitHub. Inni zaś śledzą liczbę ofert pracy, które zakładają znajomość danego języka.

Jednym z raportów indeksujących popularność języków programowania jest tzw. Tiobe Index. Tiobe stosuje kombinację kilku metod - bierze pod uwagę liczbę specjalistów chwalących się znajomością danego języka, ilością dostępnych szkoleń i wyników w wyszukiwarce. Jest to tak samo dobra metoda jak każda inna, TIOBE jednak robi to od wielu lat, i jego indeks zdobył sporą popularność.

TIOBE Index aktualizowany jest co miesiąc i kwietniowa aktualizacja przyniosła dwie niespodzianki. Pierwsza, to nieobecność w czołowej dwudziestce niegdysiejszego standardu w świecie Apple'a, czyli Objective-C. Po wielu latach dominacji tego języka specjaliści piszący na platformy Apple'a zaczęli powszechnie stosować nowocześniejszy i wygodniejszy język Swift. Język, którego premiera miała miejsce niecałe siedem lat temu.

Powraca staruszek Fortran

Drugą niespodzianką kwietniowej edycji indeksu TIOBE jest powrót na salony języka Fortran. Był to pierwszy komercyjnie dostępny i łatwy w pisaniu język programowania. Powstał pod koniec lat 50. XX w. Mimo tak zaawansowanego wieku, jest on wciąż zrozumiały nawet dla programisty widzącego kod napisany w nim po raz pierwszy w życiu.

Fortran zaprojektowany został jako język przeznaczony do pisania programów obliczeniowych, statystycznych i matematycznych. Tworzono w nim obliczenia inżynierskie oraz symulacje, a formalnie rozwijany jest do dziś. Podejrzewam, że nie powstaje w nim wiele nowych rozwiązań, ale na pewno w Europie Zachodniej oraz w Stanach Zjednoczonych jest wiele systemów typu legacy, których trzeba wciąż utrzymywać. Są to często systemy bankowe czy finansowe napisane niegdyś w Fortranie.

Jeżeli weźmiemy pod uwagę ten fakt, oraz to, że potrzebujemy przetwarzać ogromne ilości danych, to można wytłumaczyć powrót Fortrana do rankingu, pomimo faktu, że najpopularniejszy w tym zastosowaniu jest Python.

Dinozaur powraca na top po ponad 10 latach. Witamy z powrotem, Fortranie - napisali twórcy indeksu Tiobe w comiesięcznym komentarzu.

W pierwszej dziesiątce najpopularniejszych języków znalazły się: C, Java, Python, C++, C#, Visual Basic, JavaScript, Assembly language, PHP, oraz SQL.

A może by tak spróbować? Pierwszy program w Fortranie

Postanowiłem spróbować swoich sił w napisaniu choć Hello World w tym języku. Moim ulubionym środowiskiem programowania jest Visual Studio Code. Na początek poszukałem odpowiedniego dodatku, oferującego podkreślanie składni i debugowanie kodu w Fortranie. Najpopularniejszym takim dodatkiem do Visual Studio Code jest Modern Fortran.

To jednak nie wszystko - sam fakt napisania programu w Fortranie nie oznacza jeszcze możliwości jego uruchomienia. W tym celu musimy ściągnąć Gnu Fortran. Ja pobrałem eksperymentalny build, przeznaczony dla Apple Silicon.

Pozostaje stworzyć plik (roszerzenie .f ) z prostym programem z pozdrowieniami:

Zwróćmy uwagę na sześć pustych znaków na początku linijki. To konwencja Fortrana - pochodząca z czasów, kiedy programy zapisywano na kartach perforowanych. Margines kartki służył do ich spinania.

Pozostaje jeszcze skompilować napisany program poleceniem gfortran helloSpider.f -o helloSpider i już możemy się cieszyć pierwszym programem w Fortranie, wypisującym tekst określony w poleceniu PRINT.

Wciągające? Pamiętajcie jednak, że nie gwarantuję ofert pracy dla znawców Fortrana, przynajmniej w Polsce.