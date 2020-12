Mi 11 to nie tylko nowy sztandarowy telefon Xiaomi, ale też pierwsze urządzenie na rynku z procesorem Snapdragon 888. Nowoczesny układ ma zapewnić więcej korzyści niż tylko jeszcze responsywniejsze aplikacje.

Czy wyścig w stronę coraz wydajniejszych układów scalonych w telefonach ma sens? Biorąc pod uwagę coraz większe możliwości tych urządzeń w kwestii przetwarzania obrazu na żywo czy rzeczywistości rozszerzonej – zdecydowanie tak. Pogląd ten wyraźnie podziela Xiaomi – jako pierwszy wybiegł przed szereg i wprowadza do sprzedaży telefon Mi 11 z Snapdragonem 888.









Najnowszy i najwydajniejszy układ Qualcomma wedle przewidywań w kategorii ultramobilnej ustępuje wydajnością już tylko chipom od Apple’a. 5-nanometrowy SoC zawiera układ graficzny Adreno 660 oraz 8 GB LPDDR5 RAM i 128 GB pamięci UFS 3.1, a także moduł Wi-Fi 6.

Po co tak szybki procesor? A chociażby po to, by sprawnie obsłużyć wyświetlacz i aparat w Xiaomi Mi 11.

Mi 11 z systemem MIUI 12.5 na pokładzie ma zapewniać jakość obrazu, która – wedle zapewnień Xiaomi – spotykana była do tej pory tylko na telewizorach z wysokiej półki cenowej. Zobaczymy czy to prawda, ale wiemy już, że plotki znalazły odzwierciedlenie w rzeczywistości: Mi 11 wyposażono w chroniony szkłem Gorilla Glass Victus 6,81-calowy 120-hercowy zakrzywiony wyświetlacz AMOLED z 480-hercowym digitizerem o jasności 1500 nitów, rozdzielczości 2K (pentile) z obsługą HDR10+ i pełnym pokryciem palety DCI-P3.

To w teorii - i w opinii DisplayMate - zdecydowanie najlepszy wyświetlacz mobilny na rynku. Za dźwięk odpowiadać będzie para głośników Harman Kardon.

Świetny wyświetlacz ma wiernie wyświetlać ponoć równie świetne zdjęcia wykonane aparatem Mi 11. To trzymodułowy zestaw, gdzie główna jednostka rejestruje obraz z rozdzielczością 108 Mpix z 13-megapikselowym modułem szerokokątnym i 5-megapikselowym makro. Całość uzupełnia 20-megapikselowy aparat do selfików.

Telefon powinien też długo pracować na akumulatorze. Mi 11 wyposażono w ogniwo o pojemności 4600 mAh z obsługą szybkiego ładowania z mocą 55 W (przewodowo) lub 50 W (bezprzewodowo). Mi 11 potrafi również ładować inne urządzenia z mocą 10 W. Telefon ma 8,06 mm grubości i waży 196 g.

Xiaomi Mi 11 – cena i dostępność.

Xiaomi na razie szykuje Mi 11 do premiery na chińskim rynku. Telefon w tym kraju pojawi się w sprzedaży w przyszłym miesiącu. Konferencja z okazji światowej premiery ma odbyć się w późniejszym terminie – wtedy też dowiemy się od kiedy telefony będą dostępne w Polsce i w jakich cenach.

Póki co Chińczycy będą mogli nabyć Mi 11 za 4 tys. juanów (ok. 2,3 tys. zł). Do kupienia będzie też wersja z 256 GB pamięci (4,3 tys. juanów, 2,4 tys. zł) oraz z 12 GB RAM i 256 GB pamięci (4,7 tys. juanów, 2,6 tys. zł). Telefon będzie sprzedawany bez ładowarki oraz z ładowarką - obie wersje kosztować będą identyczną kwotę.