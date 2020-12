Lepiej pościel łóżko. Ten satelita zajrzy ci do mieszkania nawet przez ściany

Brzmi jak ponury dowcip, ale to rzeczywistość. Na orbitę okołoziemską trafił satelita, który będzie w stanie wykonać wyraźne zdjęcie dowolnego miejsca na Ziemi, nieważne czy w dzień, czy w nocy. Chmury też mu w tym nie przeszkodzą.

Capella Space to firma, która kilka miesięcy temu umieściła na orbicie satelitę, korzystającego z radaru o syntetycznej aperturze (SAR), który jest w stanie wykonać bardzo dokładne zdjęcia powierzchni Ziemi niemal w każdych warunkach.

Większość satelitów obserwujących Ziemię wykonuje obserwacje w zakresie promieniowania widzialnego lub podczerwonego, jednak satelity Capella wykonują zdjęcia radarowe. Jak? Satelita emituje silny sygnał radiowy na częstotliwości 9,65 GHz w kierunku Ziemi, a następnie analizuje fale odbite od powierzchni budynków i innych przeszkód. W ten sposób jest w stanie zajrzeć przez ściany niektórych budynków. Cieszy jedynie fakt, że jeżeli operator satelity zajrzy nam do sypialni, to zbyt dużo nie zobaczy: jeden piksel na zdjęciu odpowiada kwadratowi o boku 50 cm. Dzięki temu większość z nas będzie jedynie linią składającą się z trzech pikseli (i to w pozycji leżącej).

Wybrana przez inżynierów częstotliwość sygnału radiowego nie jest przypadkowa. W tym zakresie fal chmury stają się przezroczyste podobnie ja mgła, deszcze, dymy, itp. Dzięki temu, że satelita sam emituje sygnał, a nie polega jedynie na świetle słonecznym odbitym od budynków i struktur powierzchniowych, co do zasady nie potrzebuje światła. Emitowany przez niego sygnał radiowy działa niejako jak latarka, która emituje własne światło, pozwalające nam zobaczyć przedmioty, od których to światło się odbija.

To ogromna przewaga nad standardowymi satelitami, które przez większość czasu… nie widzą nic. Połowa ziemskiego globu jest skryta w mroku. Połowa Ziemi też zazwyczaj jest zakryta chmurami. Wychodzi na to, że nawet ¾ powierzchni globu skrywa się przed obiektywami satelitów. Dla Capelli 2 cała Ziemia stoi otworem przez całą dobę.

W środę Capella uruchomiła platformę, na której instytucje rządowe oraz dowolne osoby mogą zamówić zdjęcie dowolnego miejsca na Ziemi. Oferta firmy rozrośnie się jeszcze w przyszłym roku, kiedy to na orbitę trafi kolejnych sześć satelitów.

Powyższe zdjęcia nie pozwalają zajrzeć do poszczególnych pomieszczeń w budynku, ale jak podkreśla firma, jest to ograniczenie prawne, a nie technologiczne. Zdjęcia wykonywane przez satelitę są na tyle dokładne, że mona zajrzeć do pojedynczych pokojów. Amerykańskie prawo jednak ogranicza poziom szczegółowości. Jeżeli firma nie przekroczy tego poziomu, ma prawo wykonywać dla swoich klientów zdjęcia dowolnego miejsca na świecie.

Mimo to przynajmniej we mnie powyższa informacja wywołuje pewien dyskomfort. Jakoś nie cieszy mnie fakt, że Mia z Love Actually nie będzie już mogła powiedzieć: „It's an art gallery…full of dark corners for doing dark deeds”, wszak nic już nie pozostanie w ukryciu.