Wszystkie promocje Play na święta 2020 w jednym miejscu — przegląd

Gadżety dla fanów gry Cyberpunk 2077, oferty dla rodziców z dziećmi oraz zestawy ze smartfonami i innymi akcesoriami w promocyjnych cenach, a także internet wraz z telewizją i serwisami VOD w gratisie — przyglądamy się promocjom sieci Play na święta 2020 r.

Święta to czas prezentów, ale żeby trafić w wyszukane i różne gusta, trzeba przygotować coś wyjątkowego. Dlatego zamiast robić jedną promocję dla wszystkich, Play przygotował aż cztery różne propozycje, aby każdy mógł znaleźć tutaj coś dla siebie — od graczy, przez rodziców i miłośników sportu aż po fanów telewizji. Sprawdziliśmy je wszystkie.

Pierwsza promocja fioletowej sieci przygotowana została z myślą o fanach polskiego studia CD PROJEKT RED, którzy z utęsknieniem wyczekiwali premiery ich nowej gry. W zależności od wybranej oferty abonamentowej dostępne są dwa zestawy: Cyberpunk 2077 Gold (oferta PLAY HOMEBOX) oraz Cyberpunk 2077 Silver (oferta PLAY SOLO L) Jak to działa? Klienci wybierają dowolny smartfon obsługujący technologię 5G w jednej z dwóch powyższych ofert, a do tego dobierają zestaw gadżetów.

W zestawie Gold klienci znajdą kultową już bomberkę Samurai, zestaw naszywek Cyberpunk, przypinkę Silverhand, smycz z logo Cyberpunk 2077, a także 20 procentowy kod zniżkowy na zakupy w sklepie CD PROJEKT RED GEAR. Z kolei zestaw Silver składa się z koszulki Cyberpunk 2077, czapki beanie Samurai, smyczy z logo Cyberpunk 2077, zestawu naklejek, przypinki Silverhand, a także tego samego kodu zniżkowego, co w zestawie Gold.

Jakie smartfony mamy do wyboru? Składana Motorola Razr 5G, Samsung Galaxy Z Flip 5G, Samsung Galaxy Z Fold2 i Huawei Mate XS z elastycznymi wyświetlaczami oraz rozkładany LG Wing 5G z dwoma ekranami. Oprócz tego dostępne są oczywiście też klasyczny smartfony, w tym Samsung Galaxy S20+ 5G, Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, Xiaomi Mi 10T 5G, Nokia 8.3 5G i Oppo Reno4 Z 5G, a wszystkie je łączy jedno: wsparcie dla nowoczesnej sieci 5. generacji.

Wraz z telefonem i zestawem gadżetów klienci otrzymują od operatora kartę SIM z pakietem usług. Bez względu na to, czy będzie to oferta PLAY HOMEBOX czy SOLO L, to w obu przypadkach można liczyć na dostęp do usług TIDAL i Amazon Prime Video na pół roku bez opłat oraz dostęp do pakietu podstawowego telewizji PLAY NOW na cały okres trwania umowy.

Play JUNIOR BOX w trzech odsłonach

Gracze w każdym wieku to nie jedyna grupa docelowa, o której pomyślał Play. W ofercie znalazły się aż trzy warianty popularnego JUNIOR BOX-a dla najmłodszych oraz ich rodziców, a na każdy składa się smartfon z dodatkowym gadżetem. Dwa z wariantów to oferta typu MIX, która wymaga doładowywania konta określoną kwotą, a trzeci to klasyczny abonament. W każdym przypadku otrzymujemy pakiet Bezpieczna Rodzina Premium (w ofertach MIX na miesiąc, a w abonamencie na kwartał).

Bazą pierwszego zestawu Play jest smartfon LG K41S z ogromnym ekranem, na którym fenomenalnie będą się prezentowały gry wideo. Zestaw uzupełniony jest o słuchawki bezprzewodowe z etui w kształcie… misia. W przypadku tej oferty otrzymuje się rozmowy i wiadomości no-limits oraz pakiet internetowy o wielkości 10 GB na pierwszy kwartał, , a dopiero potem zmniejsza się on do 4 GB.







Na drugi zestaw JUNIOR BOX składa się smartfon Xiaomi Redmi 9A wraz z inteligentną opaską Xiaomi Mi Band 4. Warunki dwuletniej umowy są w tym przypadku identyczne jak przy pierwszym zestawie, a koszt obu to 40 zł miesięcznie przez pierwszy rok i 80 zł miesięcznie przez drugi rok. Do tego dochodzi trzecia oferta abonamentowa na smartfon Motorola Moto E7 plus wraz z taką samą opaską, czyli Xiaomi Mi Band 4.

Zestawy dla każdego w Play — smartfon plus coś ekstra

Oprócz ofert stricte dla dzieci telekom przygotował również inne propozycje. Jedną z nich jest smartfon Samsung Galaxy A20s, który uzupełnia opaska Samsung Galaxy Fit 2 z ekranem wyświetlającym godzinę. Po rabatach opłata miesięczna za oba urządzenia oraz abonament typu no-limits i paczką internetu o wielkości 7 GB wynosi 50 zł zamiast 65 zł. Do tego serwis dorzuca Amazon Prime Video na pół roku i pakiet Bezpieczna Rodzina Premium na kwartał.

Bazą drugiego zestawu w ofercie abonamentowej jest smartfon OPPO Reno 4 Lite, do którego operator dorzuca nie jedno, a dwa akcesoria dla fanów muzyki: słuchawki i głośnik Bluetooth. W przypadku tej oferty miesięcznie płaci się 125 zł za wszystko, ale oprócz sprzętu klienci otrzymują kartę SIM z rozmowami i wiadomościami w modelu no-limits oraz paczką internetu mobilnego o wielkości 70 GB. Do tego, oprócz usług z pierwszego zestawu dochodzi TIDAL na pół roku.

Kevin nie będzie już sam, czyli internet i telewizja PLAY NOW

W naszym kraju oglądanie Kevina samego w domu na święta Bożego Narodzenia stało się już tradycją, ale Play przygotował ofertę dla osób, które chciałyby obejrzeć coś jeszcze. W ramach oferty internetowej można wykupić teraz jeden z trzech pakietów i każdy znajdzie tutaj coś dla siebie — niezależnie od tego, czy poszukuje internetu stacjonarnego, czy też mobilnego.







W ramach oferty sieci Play można liczyć na stacjonarny internet domowy wraz z telewizją PLAY NOW TV, a pierwsze opłaty będą naliczane dopiero po trzech miesiącach od aktywowania usługi. Potem za łącze o przepustowości 150 Mb/s oraz dostęp do usługi PLAY NOW TV płaci się jedynie 45 zł miesięcznie. W prezencie od operatora otrzymujmy darmowy dostęp do serwisów HBO GO na kwartał i Amazon Prime Video na pół roku.







Drugi z pakietów to Netbox, czyli internet LTE/5G wraz z routerem domowym ZTE MF283 i pakietem o wielkości 300 GB w cenie 70 zł miesięcznie. Trzecia z ofert to internet bezprzewodowy, w którym karta SIM wkładana do mobilnego routera Huawei B311 zapewnia 100 GB transferu, a koszt takiego pakietu, to 45 zł miesięcznie. W obu przypadkach dostępne są te same bonusy, co w ofercie na internet kablowy, czyli HBO GO na 3 miesiące oraz Amazon Prime Video na pół roku bez dodatkowych opłat.

