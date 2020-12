Co oprócz Kevina samego w domu? Telewizję na święta dostarczy Play

Usługi telekomunikacyjne i smartfony to tylko początek oferty PLAY. Fioletowy operator zachęca do wykupienia u niego również telewizji PLAY NOW TV, a w ramach świątecznej promocji dorzuca bonus w postaci usługi VOD takich jak HBO GO i Amazon Prime Video.

Telekomy już dawno zauważyły, że konsumenci uwielbiają usługi łączone. To sytuacja typu win-win: dzięki temu, że opłacają je na jednym rachunku, sieci zyskują bardziej lojalnych klientów, a klienci mogą liczyć na rabaty i zniżki. Bardzo popularne jest łączenie w ramach pakietu internetu oraz telewizji, a wisienką na torcie jest często darmowy dostęp do usługi wideo na żądanie.

W przypadku sieci Play można liczyć na właśnie taki zestaw — razem z internetem domowym w pakiecie otrzymujemy telewizję PLAY NOW wraz z dekoderem PLAY NOW TV BOX, a dodatkowo, w ramach świątecznej promocji, także dostęp do serwisu HBO GO na 3 miesiące. Oferta kierowana jest zarówno do dotychczasowych klientów sieci, jak i do osób opłacających usługi u innego dostawcy usług.

Internet domowy od Play przez 3 miesiące bez opłat — promocja na święta 2020

W ramach promocji na internet domowy od Play ci klienci, którzy zdecydują się podpisać teraz umowę, nie będą opłacać abonamentu za internet i telewizję przez pierwsze trzy miesiące. Opłaty za umowę podpisaną w grudniu będą naliczane dopiero od lutego 2021 r. Ucieszy to te osoby, którym przydałaby się telewizja już teraz, by odpalić ją po kolacji wigilijnej, ale mają w planach świąteczne wydatki.

Jeśli chodzi o technologię, w jakiej dostarczany jest internet w Play, to tutaj operator stara się wyjść naprzeciw oczekiwaniom wszystkich odbiorców. Z tego powodu w ofercie znalazł się internet stacjonarny na mocy umowy z firmą Vectra, który doprowadzany jest kablem prosto do domu konsumenta. Takie rozwiązanie gwarantuje przede wszystkim stałą prędkość przesyłania danych oraz stabilność połączenia. Oprócz tego dostępny jest również pakiet Netbox, czyli szybki i stabilny internet mobilny dostępny poza miastem.

Konsumenci, którzy nie chcą lub nie mogą zdecydować się na internet stacjonarny lub nie potrzebują domowego routera LTE, mogą wykupić w Play internet mobilny. Co prawda w tym przypadku również trzeba liczyć się z ograniczonym pakietem przy pełnej prędkości, ale taki przenośny router może sprawdzić się lepiej u np. studentów, którzy na czas przerwy w roku akademickiej wracają do rodzinnego domu.

Pakiety internet+telewizja w Play — sprawdzamy cennik.

Podstawą świątecznej oferty Play jest internet stacjonarny o przepustowości 150 Mb/s, który jest doprowadzany do klienta kablem. Za tę usługę po rabatach płaci się jedynie 35 zł miesięcznie przez 2 lata. Oprócz tego za 10 zł miesięcznie można dokupić telewizję PLAY NOW z nowoczesnym TV BOX-em, który daje dostęp zarówno do kanałów telewizyjnych, jak i do aplikacji VOD ze sklepu Google Play.

Podstawowy pakiet internetu z telewizją kosztuje więc tylko 45 zł miesięcznie, a dodatkowo, w ramach świątecznej promocji, Play dorzuca dostęp do HBO GO na trzy miesiące, a także do Amazon Prime Video na 6 miesięcy, bez dodatkowych opłat.

Drugi z polecanych przez Play pakietów to Netbox, czyli internet radiowy z modemem zewnętrznym i routerem Wi-Fi, który doskonale sprawdzi się poza miastem W tym przypadku w cenie 70 zł miesięcznie można liczyć na aż 300 GB z pełną prędkością, a klient otrzyma od operatora domowy router ZTE MF283. Również i tutaj za dodatkowe 10 zł można uzyskać dostęp do telewizji wraz z dekoderem oraz dostęp do usługi HBO GO na trzy miesiące i Amazon Prime Video na 6 miesięcy a za to wszystko płaci się łącznie 80 zł miesięcznie po rabatach.

Trzecia z ofert to internet bezprzewodowy za 45 zł miesięcznie, który zapewnia 100 GB z pełną prędkością. Do zestawu dorzucany jest router Huawei B311, który spłaca się przez trzy lata po 5 zł miesięcznie, a rata za urządzenie zawarta jest już w powyższym abonamencie. Do tego dochodzi telewizja PLAY NOW wraz z dekoderem za 10 zł miesięcznie, co daje razem koszt 55 zł miesięcznie. Podobnie jak w poprzednich dwóch pakietach, Play dorzuca 3 miesięczny dostęp do HBO GO oraz 6 miesięczny dostęp do Amazon Prime Video przez 6 miesięcy bez dodatkowych opłat.

Promocja Amazon Prime Video na 6 miesięcy od Play dotyczy wszystkich klientów Play, którzy wykupują usługi abonamentowe. Aktywacji usługi można dokonać w każdej chwili w ramach aplikacji Play24 lub z poziomu dekodera. Po upłynięciu darmowego okresu klient może, podobnie jak w przypadku HBO GO, opłacać usługę dalej lub zrezygnować z niej bez żadnych konsekwencji i aktywować ponownie w dogodnym dla siebie terminie.

W Amazon Prime Video można oglądać takie hity jak Kaznodzieja, The Boys oraz Amerykańskich bogów, a niedawno do oferty dołączył Kolejny film o Boracie. W przyszłości to w tym serwisie pojawi się zaś nowy serial na podstawie Władcy Pierścieni.

*Materiał powstał we współpracy z siecią Play.