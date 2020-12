Wstawaj Samuraju, są gadżety z Cyberpunk 2077 do zgarnięcia

Play przygotował dla fanów studia CD PROJEKT RED na nadchodzące święta nową promocję. Do zgarnięcia jest mnóstwo gadżetów z gry Cyberpunk 2077 i smartfonów rodem z przyszłości.

Fioletowa sieć już wielokrotnie pokazywała, że rozumie potrzeby graczy. Razem z kartami SIM można było odbierać w zestawie nie telefony, a konsole do gier, operator był również sponsorem katowickich finałów Intel Extreme Masters, gdzie rozstawiał się ze swoim stoiskiem, obecnie zaś prowadzi projekt Play Polskiej Ligi Mobilnej. Teraz firma chce być blisko fanów najgłośniejszej gry tego roku.

Cyberpunk 2077 w Play — gadżety do zgarnięcia

W ofercie abonamentowej sieci Play, z którą można zapoznać się na ozdobionej grafikami i animacjami inspirowanymi grą stronie internetowej operatora, znalazły się dwa pakiety pełne akcesoriów związanych z Cyberpunkiem oraz smartfony obsługujące sieć 5. generacji.

Cyberpunk 2077 Gold — co zawiera ten zestaw w sieci Play?

W ramach paczki Cyberpunk 2077 Gold można otrzymać od Play zestaw o wartości 500 zł, na który składają się kurtka-bamberka Samurai, kolekcja naszywek Cyberpunk 2077, przypinka Silverhand, smycz z logo gry oraz kupon zniżkowy o wartości 20 proc. do oficjalnego sklepu CD PROJEKT RED GEAR.

W ramach tej oferty otrzymuje się kartę SIM z aktywną taryfą Solo Play HOMEBOX, która zawiera w sobie no-limit na rozmowy i wiadomości i 70 GB internetu z pełną prędkością. Do tego dochodzą usługi TIDAL i Amazon Prime Video na pół roku oraz dostęp do telewizji PLAY NOW na cały okres trwania umowy.

Cyberpunk 2077 Silver — oferta i bonusy od Play

Drugi z pakietów, czyli Cyberpunk 2077 Silver, zawiera w sobie nieco inny zestaw dodatków o wartości 300 zł. Wśród gadżetów znalazł się koszulka z logo Cyberpunk 2077, czapka beanie Samurai, smycz z logo Cyberpunk 2077, przypinka Silverhand, zestaw naklejek Cyberpunk 2077 i ten sam kupon zniżkowy, co w pakiecie Gold.

W ramach tej oferty klienci otrzymują kartę SIM z taryfą Solo Play L. W tym abonamencie również otrzymuje się rozmowy i wiadomości w modelu no-limits oraz 70 GB internetu w telefonie (bez lejka) wraz z usługami multimedialnymi: TIDAL i Amazon Prime Video na sześć miesięcy oraz PLAY NOW na cały okres trwania umowy.

W obu taryfach można liczyć na smartfony obsługujące 5G.

Oferta operatora przygotowana z okazji premiery gry opowiadającej o symbiozie człowieka i technologii w świecie przyszłości nie mogłaby się obejść bez telefonów, które potrafią łączyć się z siecią 5. generacji. Jednym z nich jest Xiaomi Mi 10T 5G z padem od konsoli Xbox Series gratis. Za ten zestaw trzeba zapłacić tylko złotówkę na start przy opłacie miesięcznej w wysokości 130 zł miesięcznie w pakiecie Gold i 100 zł w pakiecie Silver (zawiera się w tym odpowiednio 85 zł oraz 55 zł za abonament oraz odpowiednio 45 zł zł raty za telefon po rozłożeniu jej na trzy lata).

Oprócz tego w Play dostępne są inne smartfony z obsługą 5G, w tym Samsung Galaxy S20+ 5G, Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, Xiaomi Mi 10T 5G, Nokia 8.3 5G i Oppo Reno4 Z 5G. Do tego dochodzą takie futurystyczne sprzęty ze składanymi ekranami jak Motorola Razr 5G, Samsung Galaxy Z Fold2 5G, Huawei Mate XS oraz Samsung Galaxy Z Flip, a także LG Wing 5G, który ma dwa ekrany, z czego drugi można obrócić, dzięki czemu telefon podczas pracy w tym dodatkowym trybie ma kształt litery „t”.

Cyberpunk 2077 + Play = <3 i to nie tylko w abonamencie

Klienci, którzy nie chcą się wiązać z operatorem długoterminową umową, bo np. mają już swój smartfon lub planują kupno telefonu poza abonamentem, mogą wyposażyć się w starter sieci Play przygotowany z okazji premiery gry CD Projekt RED specjalnie dla samurajów. Oprócz karty SIM z taryfą dającą 25 GB na 30 dni i rozmowy oraz SMS-y bez limitu za 25 zł można dostać ten sam kupon zniżkowy co w ofercie abonamentowej i naklejki inspirowane grą Polaków.

Oprócz tego cały czas trwa konkurs na stworzenie cyberpunkowego muralu, o którym na łamach Spider’s Web już pisaliśmy, a operator przygotował specjalny motyw Cyberpunk 2077 na smartfony z Androidem wraz ze zbiorem tapet i dodatkowym pakietem internetowym o wielkości 2 GB. Na przygotowanej specjalnie w tym celu stronie internetowej operatora znalazł się też poradnik, który podpowiada, na jakim sprzęcie najlepiej grać w Cyberpunka 2077 oraz syntezę najważniejszych informacji o grze.

*Materiał powstał we współpracy z siecią Play.