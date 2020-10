Wkracza DDR5 cały na biało. Nowe układy DRAM będą prawie 2 razy szybsze niż DDR4

Firma SK Hynix zakończyła prace nad pierwszymi na rynku układami DRAM piątej generacji. Rozwój pamięci trwał aż dwa lata – a już niedługo pierwsze 16-gigabajtowe i bardzo szybkie pamięci operacyjne pojawią się w sprzedaży.

DDR5 – jak nietrudno się domyślić po oznaczeniu – to kolejny krok w ewolucji pamięci operacyjnych, aktualnie znajdującej się w generacji znanej jako DDR4 DRAM. Nowy RAM od SK Hynix operuje pod niższym napięciem (1,1 V zamiast 1,2 V), co pozwoliło na istotne oszczędności w zużywanej energii. Nowa pamięć podobno zużywa o 20 proc. mniej energii w porównaniu do tej obecnie wciąż najnowszej generacji.

To co jednak prawdopodobnie ciekawi nas najbardziej, to wydajność nowej pamięci. Według specyfikacji, DDR5 DRAM od SK Hynix ma przepustowość 5600 Mb/s, a więc 1,8-krotnie wyższą od DDR4 (ok 4800 Mb/s). Jakby tego było mało, pamięci wyposażono w mechanizm ECC potrafiący korygować błędy na poziomie jednego bita, co ma wpłynąć na 20-krotne zwiększenie stabilności oprogramowania pracującego z tą pamięcią.

Firma SK Hynix nie będzie zazdrośnie pilnowała swojego wynalazku. DDR5 już pojawia się u innych producentów.

SK Hynix, jak twierdzi, zamierza współpracować z innymi firmami w branży pamięci operacyjnych, by wspólnie zbudować – jak to określił producent – ekosystem DDR5. W istocie: pierwszy DDR5 DRAM wystawiony na sprzedaż partnerom (niestety, cena nie jest znana) pochodzi nie od SK Hynix, a od Montage Technology.

Niestety dla nas, konsumentów, pierwsze partie produkcyjne pamięci DDR5 nie będą przeznaczone na nasz rynek. Pierwszeństwo będą mieli klienci B2B, którym rzeczone pamięci pomogą rozbudować możliwości ich chmur i centr danych. Zresztą nawet gdybyśmy jakimś cudem nabyli takową pamięć, to i tak na dziś układy Intela i AMD jeszcze nie są z nią zgodne. Musimy poczekać przynajmniej do przyszłego roku – jeśli nie dłużej.



Nie przegap nowych tekstów. Obserwuj Spider's Web w Google News.