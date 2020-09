Nie samym sprzętem gracz żyje - oto zwiastuny gier na PlayStation 5 pokazane przez Sony w trakcie środowego spotkania.

Już się przyzwyczailiśmy, że producenci kolejnej generacji konsol skąpią nam informacji. Po kilkumiesięcznej zabawie w tchórza, i sprawdzeniu kto pierwszy poda ceny (przegrał Xbox, gdy wyciekły jego ceny), czekaliśmy na rundę Sony i podanie cen.

W trakcie konferencji Sony Playstation 5 Showcase która odbyła się w środę, oprócz informacji o cenach doczekaliśmy się trailerów kilku gier, które zawitają na kolejnej nadchodzącej konsoli od japońskiego producenta.

Final Fantasy XVI

Kolejna odsłona legendarnej serii ma być dostępna wśród konsol wyłącznie na PlayStation 5 - co prawdopodobnie oznacza również dostępność na platformę PC.

Spider-Man: Miles Morales

O obecności nowego dodatku do serii o Człowieku-Pająku wiedzieliśmy już wcześniej, teraz jednak zobaczyliśmy nowy fragment emocjonującej rozgrywki.

Hogwarts Legacy

Hogwarts Legacy to RPG w świecie Harry'ego Pottera (zwanego oficjalnie Wizarding World). Jest to gra, na którą fani Pottera czekali od dawna.

Call of Duty Black Ops III: Cold War

Zimna wojna tak naprawdę nie była konfliktem zbrojnym, ale co nam to przeszkadza w zagraniu po raz kolejny w Call of Duty.

Resident Evil VIII

Ósma odsłona głównej serii sagi Capcomu powraca do mrocznych klimatów europejskiej zapełnionej zombiakami wioski, nad którą góruje ogromne zamczysko. Jeśli lubiłeś "czwórkę" serce powinno ci zabić mocniej.

Deathloop

Drużynowa gra będąca jednym z tytułów będących konsolowym "ekskluzywem" na PlayStation 5. Tym razem zobaczyliśmy zwiastun pokazujący rozgrywkę.

Devil May Cry 5: Special Edition

Każda gra z serii Devil May Cry to natychmiastowy klasyk. Użytkownicy PlayStation 5 otrzymają specjalną wersję najnowszej części gry już na premierę konsoli.

Oddworld: Soulstorm

Oddworld: Soulstorm to kolejna gra z rozpoczętej w 1997 roku serii. Możemy spodziewać się rozgrywki platformowo - logicznej.

Demon's Souls

Remake gry, która rozpoczęła modę na umieranie. I próbowanie ponownie. I znowu umieranie. Na wyłączność dla fanów PlayStation.

Five Nights At Freddy's: Security Breach

Kolejna odsłona kultowej serii łączącej horror z chorym poczuciem humoru.

Nowa gra z serii God of War (Ragnarok?)

Zobaczyliśmy zaledwie kilkunastosekundową zajawkę z tytułem, więc o grze nie wiadomo na razie nic więcej.

Fortnite (PS5)

Na premierę sprzętu dostaniemy też jedna z najbardziej popularnych gier na świecie - Fortnite, w wersji opartej o Unreal Engine 4.